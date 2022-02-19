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Instagram GTA Efekti Nasıl Yapılır?

Instagram sosyal medya kullanıcılarının en sevdiği platformlarından biridir. Milyonlarca kullanıcı vardır. Instagram ile fotoğraf ve video paylaşabilir, hikaye paylaşabilir ve canlı yayın yapabilirsiniz.

Eklenme : 19 Şubat 2022 20:08
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Instagram GTA Efekti Nasıl Yapılır?

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Instagram' ı kullanıcılar için en çekici yapan özelliklerden biri fotoğrafları ve videoları çeşitli efektlerle ve filtrelerle güzelleştirme imkanı sunmasıdır ve bu çekici filtre ve efektlerle ile insanların kendi mutlu hissedip bunları başkalarıyla paylaşması Instagram' ı en popüler olan platformlar arasına sokmak için yardımcı oluyor.

Kullanıcıların kullandığı efektler çoğu zaman tüm platformlarda yayılıp, dikkat çekiyor. Kullanıcılar Instagram kullanmasa bile sırf efekti kendinde uygulamak için uygulamayı indirmek istiyor. Son zamanlarda GTA efekti popülerliğini koruyor. Instagram' da GTA adı altında çeşitli hazır efektler bulunuyor.

Hazır GTA içerikli efektler

1. Groove Street: Bu efekt ile kullanıcılar, Groove Street çetesi üyeleriyle karşılıklı konuşma yapıyormuş gibi video çekiyorlar. Son zamanlarda popüler olan efektlerden biridir.

2. Gta San Andreas Edit: Bu efekt ile kullanıcılar video çekerek, sanki GTA San Andreas oyunun girişinde kendileri varmış gibi hissediyorlar.

3. Ryder GTA SanAndreas: Bu efektte GTA San Andreas oyununun karakterlerinden Ryder' i arabasıyla yer alıyor. Kullanıcılar yine karşısında bu karakter varmış gibi video çekip, eğleniyorlar.

Peki bu efektleri nereden bulabilirsiniz? Bunu açıklayalım.

1. İlk olarak Instagram uygulamasına giriş yapın.

2. Devamında kameraya geçiş yapın.

3. Hikaye için bulunan efektleri en sola doğru kaydırın böylece sonda karşınıza "Efektlere Göz At" çıkacaktır bu alana tıklayın.

4. "Efekt Galerisi" karşınıza çıkacaktır ve burada sağ üstte bulunan arama yerine basınız.

5. "Efekt Ara" alanına istediğiniz efektin adını yazınız.

6. İstediğiniz efekti kullanmak için üzerine basınız ve altta bulunan "Şimdi Dene" alanına tıkladığınızda kamerada efekti deneyebilirsiniz.

KAPAT [X]

Gta Efekti Nasıl Yapılır

Sosyal medya kullanıcılar çeşitli uygulamaları kullanarak zaman zaman değişik efektler kullanarak video yapıyor ve bu popüler hale geliyor. Birçok içerik oluşturucu tarafından kullanılan GTA efekti ile video oluşturuldu ve Instagram uygulamasında paylaşıldığında Instagram Reels' de kullanıcıların karşısına çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar da görünce efekti kendileri üzerinde denemek istiyorlar. Son zamanlarda kullanıcıların dikkatini çeken video konsepti GTA efektli video çekimidir. GTA efekti fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarından yapılıyor.

Şimdi sizlere "Picsart" ve "CapCut" uygulaması ile bu efekt nasıl yapılır anlatacağız.

1. İlk olarak efekti uygulamanız için bir adet videoya ihtiyacınız vardır, videonuzu çekiniz.

2. Bu videodan istediğiniz bir fotoğraf kesitini almanız gerekiyor. Fotoğrafınızı ayarladıktan sonra galerinize kaydedin.

3. Daha sonra fotoğrafınızı düzenlemeniz için "Picsart" uygulamasına indiriniz.

4. Uygulamayı açınız ve daha sonra çektiğiniz fotoğrafı seçip, açınız.

5. Fotoğraf açıldıktan sonra alt tarafta bulunan seçeneklerden "Kes" alanına tıklayınız.

6. Burada "Seç" ve "Anahat" olarak iki seçenek sunuluyor. Seç alanına basıp "Kişi" yi seçtiğinizde direkt olarak kendisi kesim yapıyor. Yukarıda bulunan ön izleme simgesine tıklayarak nasıl seçim yaptığını görebilirsiniz. Detaylı olarak kendiniz yapmak istiyorsanız "Anahat" ı seçiniz.

7. Fotoğrafınızı kaydettikten sonra, aşağıdan "Efektler" alanına tıklayınız.

8. Burada "Taslak" kısmına basın ve "SKTCH1" i seçiniz. Buraya tıkladığınızda beyaz hatlar oluşmuş olacaktır. Üzerine bir daha tıkladığınızda ayarlar çıkacaktır. Burada "Renkler" kısmından siyahı seçiniz ve en üstte bulunan "Yatay" kısmını 0' a çekiniz. Burada yukarı da bulunan silgi simgesi ile istemediğiniz yerleri silebilirsiniz. Yukarıda bulunan iç içe geçmiş kare sembolüne tıklayarak fotoğrafını kaydedin.

9. Devamında "Artistik" seçeneğine tıklayınız ve "Yağlı Boya" yı seçiniz. Burada soldurma efektini biraz daha yüksek değerlere çekmek gerçekliği artıracaktır. İşlemleri yaptıktan sonra tekrar iç içe geçmiş kare sembolüne tıklayarak kaydedin.

10. "Sihir" alanına tıklayıp "Flora" efektini seçiniz ve sağ tarafta bulunan üç yuvarlak nokta sembolüne tıklayarak soldurmayı 90'lara kadar çekiniz daha orijinal duracaktır.

11. Devamında "Undead" efektine basıp, soldurmayı kendinize göre ayarlayınız.

12. Son olarak "Araçlar" kısmına tıklayıp buradan "Ayarla" alanına tıklayıp fotoğrafınızın parlaklık gibi özelliklerini ayarlayınız ve fotoğrafınızı kaydediniz.

13. Daha sonra Google'den GTA BackGround fotoğrafı bulun ve telefonunuza kaydedin.

14. Bu fotoğrafı da uygulamada açın ve altta bulunan seçeneklerden "Foto Ekle" alanına tıklayınız.

15. Buradan düzenleme yaptığınız fotoğrafı seçin, konumlandırın ve kaydedin.

16. Alt tarafta bulunan "Çıkartma" alanına geliniz ve burada arama alanına GTA yazıp arattığınızda istediğiniz çıkartmayı seçiniz ve fotoğrafınıza konumlandırın. Fotoğrafınızı kaydedin.

17. Videonuzu düzenlemek için "CapCut" uygulamasını indiriniz.

18. Uygulamaya girip yeni proje oluşturmaya tıklayınız. Videoyu ve düzenlediğiniz fotoğrafını seçiniz.

19. Videoya geldikten sonra fotoğrafı için kestiğiniz yere çubuğu getirip "Böl" e tıklayınız ve bu kısmı siliniz.

20. Fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayıp, alt tarafta bulunan "Stil" alanına tıklayınız ve buradan "3D Zoom Pro" efektine tıklayınız. Böylece daha güzel bir görünüm elde etmiş olacaksınız.

21. Son olarak istediğiniz müziği uygulamadan "Ses Ekle" alanından ekleyip, ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra videonuz hazır olacaktır.

GTA Efekti Programı

Son zamanlarda GTA efektli videolar popüler hale geldi. Kullanıcılar bu efektli videonun nasıl yapıldığını merak ediyor. Burada fotoğraf ve videolar belirli bir düzenlemeye sokuluyor ve video harika bir şekilde oluşturulmuş oluyor. GTA efekti için hangi uygulamaları kullanmalıyız ya da kullanabiliriz sorusunu gelin birlikte cevaplayalım.

Fotoğraf düzenlemek için örnek uygulamalar

1. Picsart

2. ToonApp

Video düzenlemek için örnek uygulamalar

1. CapCut

2. Viva Video

3. Kinemaster

4. VITA

GTA 5 Efekti Yapma Android

İnstagram Reels üzerinden paylaşılan videolar kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Burada çeşitli efektler ile video çekiliyor ve kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Birçok popüler kullanıcı tarafından GTA 5 efekti ile yapılan videolar kullanıcılardan tam beğeniyi almayı başardı. Bu popüler hale gelen video içeriğini kullanıcıların çoğu yapmaya başladı. Burada gerekli fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarını indirerek ve anlattığımız adımları uygulayarak sizde videonuzu keyifle oluşturabilir ve kullanıcıların beğenisine sunabilirsiniz.

Kaynak: bedavainternet.com.tr

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