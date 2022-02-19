Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 20:29
Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.
Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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