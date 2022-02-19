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İbrahim Kalın: Ukrayna'da yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz etkileyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna bölgesinde yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz yönde etkileyecektir. Sahada gelişmeler var ama ondan daha fazla bir tür açıklama yarışı var. Bir dezenformasyon yarışı da devam ediyor. Biz karşılıklı atılacak adımlarla gerilimin düşürülmesi için bundan sonra da çalışmalarımızı, girişimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Şubat 2022 20:49
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7'nci Üsküdar Kitap Fuarı bugün Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 27 Şubat'a kadar devam edecek fuarda, İbrahim Kalın kitapseverler için kitaplarını imzaladı. Yoğun ilginin olduğu imza programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi ve Rusya- Ukrayna gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme teklifi aslında bu krizin aşılmasına dönük en önemli ve somut teklif. Bunu fiziken veya başka yollarla yapmak için Cumhurbaşkanımızın girişimleri de devam ediyor. Telefon görüşmelerinde de Ukrayna meselesiyle ilgili olarak gerek NATO olarak gerekse ikili anlamda Türkiye-Ukrayna, Türkiye-Rusya olarak neler yapabileceğimiz konusunu da ele aldılar" ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK AFRİKA ÜLKESİYLE TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİ GÜÇLENEREK GELİŞİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan Afrika turuna ilişkin konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanımız Afrika'yı en fazla ziyaret eden dünya lideri rekorunu taşıyor. Bu rekorunu daha da yukarılara taşıyacağı da aşikar. 2005 yılında başlayan Afrika açılımı, stratejik bakış açısı hamdolsun son 15-16 yılda Türkiye Afrika ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Pek çok Afrika ülkesiyle, Türkiye'nin ilişkileri her platformda güçlenerek gelişiyor. Ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel, tarihi alanlarda Afrika'yla hem ortak geçmişimiz hem de ortak geleceğimiz konusunda yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bu ziyaret de hem bu ülkelerle ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi anlamında hem de Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler sloganı çerçevesinde Afrikalı dostlarımızla beraber neler yapabileceğimize dair konuları ele alacağımız önemli bir ziyaret olacak" dedi.

"AFRİKA'DAN DA TÜRKİYE'YE YOĞUN BİR İLGİ VAR"

2 ay önce İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika Zirvesi'ni de hatırlatan Kalın, "Bu zirvede burada 54 Afrika ülkesinin tamamını bir araya getirmiş ve bizim onlarla farklı alanlarda görüşme ve fikir teatisinde bulunma imkanı sağlamıştı. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretleri de bu çerçevede devam edecek. Aynı şekilde Afrika'dan da Türkiye'ye çok yoğun bir ilginin olduğunu biliyoruz. Bizim büyükelçi sayımız 41-42'ye ulaşırken aynı şekilde Afrika ülkelerinin büyükelçilik sayısı da Türkiye'de her yıl artıyor. Diğer alanlarda da ticarette olsun, ortak projelerde, insani ilişkilerde, STK'larımızın orada yaptığı çalışmalarımız olsun hamdolsun çok güzel gelişmeler var. Bu ziyaret de Türkiye Afrika ilişkilerini güçlendirecek önemli bir ziyaret olacak" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA MESELESİ İÇİN KARŞILIKLI GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR"

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimiyle ilgili de konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme teklifi aslında bu krizin aşılmasına dönük en önemli ve somut teklif. Bunu fiziken veya başka yollarla yapmak için Cumhurbaşkanımızın girişimleri de devam ediyor. Yakın bir zamanda Ukrayna'ya yaptığımız ziyarette bu konuyu kendileri Zelenski ile görüşmüşlerdi. Aynı şekilde Sayın Putin'le yaptığı temaslarda da, daha önceki telefon görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdi. Yakın vadede muhtemelen bir telefon görüşmesi daha olacak. Orada da bu konuyu tekrar ele alacaklar. Aynı şekilde Sayın Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Ukrayna meselesinin çözümü için diyalog ve diplomasinin öncelik kazanması, gerilimlerin düşürülmesi, karşılıklı olarak ve gerilimi düşürecek adımların atılması gerekiyor. Bu yönde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek. Bugüne kadar biz hep bu gerilimin müzakere, diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi telkinlerinde bulunduk ve buna da devam edeceğiz" diye konuştu.

"NATO GENEL SEKRETERİYLE KAPSAMLI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak İbrahim Kalın, şunları söyledi: "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteriyle yaptığı görüşme, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı münasebetiyle gerçekleştirdikleri kapsamlı bir telefon görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz 70 yıl içerisinde Türkiye'nin NATO ittifakı içerisinde üstlendiği önemli rollerin altını çizerek bugün de NATO'da ikinci en büyük orduya sahip ülke olarak ittifakın en önemli stratejik üyelerinden biri olmaya devam edeceğini ifade ettiler. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin hem bu geçtiğimiz 70 yıllık süre içerisinde hem de bugün ve yarına dönük olarak Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez bir ortağı olduğunun altını net bir şekilde çizdi. Ukrayna meselesiyle ilgili olarak da gerek NATO olarak gerekse ikili anlamda Türkiye-Ukrayna, Türkiye-Rusya olarak neler yapabileceğimiz konusunu da ele aldılar"

"UKRAYNA BÖLGESİ'NDE YAŞANACAK KRİZ HERKESİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Ukrayna bölgesinde yaşanacak bir krizin herkesi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyen İbrahim Kalın, "Savaş senaryoları konuşuluyor, farklı açıklamalar geliyor. Rus tarafı bir takım açıklamalar yapıyor, Amerika tarafı bir takım açıklamalar yapıyor, bunlar reddediliyor. Yani sahada bir takım gelişmeler var ama ondan daha fazla bir tür açıklama yarışı var. Bir dezenformasyon yarışı da devam ediyor. Bizim beklentimiz, çabamız ve umudumuz bir çatışma, askeri müdahale yahut işgal tarzı herhangi bir durumun ortaya çıkmaması. Bu krizin orta uzun vadeli sürdürülebilir bir çerçevede aşılmasına dönük adımların atılması. Bunun için bütün taraflara önemli roller düşüyor. Öncelikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyan, siyasi birliğini esas alan bir yaklaşımın ortaya konması gerekiyor ki Ukrayna tarafı kendini güvende hissetsin. Aynı şekilde Rusya tarafını, NATO'nun genişlemesi yahut benzeri askeri hareketlerle ilgili bir takım endişeleri var. Bunları da giderecek orta uzun vadeli adımların atılması gerekiyor. Biz bunun, bir orta yol bulmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın şu ana kadar yürüttüğü uluslararası diplomasi de hem bunun üzerinde odaklanırken hem de bunun mümkün olduğunun altını çizdi. Biz karşılıklı atılacak adımlarla gerilimin düşürülmesi için bundan sonra da çalışmalarımızı, girişimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

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