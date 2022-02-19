Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 21:15
Bahçe ilçesi Örencik köyü Kelosmanlar mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Olay yerine sevk edilen orman işletme ve Bahçe Belediyesi itfaiyesine ait ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında 6 dönüm çam ormanı zarar gördü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız