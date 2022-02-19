Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 21:56
Alınan bilgiye göre, Nizamettin Mahallesi'nde H.E. idaresindeki geri geri giden 28 NG 052 plakalı minibüs, yolda yürüyen Haydar Yıldırım'a (57) çarptı.
Aracın altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Savcının incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Bir gözünden görme engelli olduğu belirtilen Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız