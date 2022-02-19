Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 22:27
Meryem Ayan'ın evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. ile N.Y'nin yaptığını belirledi.
Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız