Ekmek almaya giden Berat, sokak köpeğinin saldırısıyla yaralandı

Köpeğin kendisine aniden saldırdığını belirten Berat Sunar, "Birden üzerime atladı, sonra kendimi hastanede buldum. Her şey bir anda oldu. Halen şoktayım. Allah'a şükür hiçbir yerime bir şey olmadı. Sadece dudağım ve burumda hafif yaralar var. Köpek kapının yanındaymış. Ben göremedim. Kuzenim de yanımdaydı. Onunla birlikte bağırışmamızdan korktu, kaçtı. Köpekleri çok severim. Evden ekmek parçaları, mama verirdim. Beni severlerdi. Bu köpek tanımadığım bir köpekti. Mahallemizin köpeği değildi" dedi.