FETÖ'nün para kasasının eşini mektup deşifre etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 112'ye gelen ihbar sonucunda örgüt adına 'himmet' adı altında para toplayan A.D. yakandı. Örgütü ayakta ve diri tutmak için para toplayan ve bu paraların dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilen A.D. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, A.D.'ye ait iş yeri aramasında güncel yapılanmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu, itirafçı beyanlarında isminin geçtiği, A.D.'nin para dağıtımını iş yerinde yaptığı aktarıldı.

A.D'YE KURYE OLARAK EŞİNİ GÖNDERMİŞ



112'ye ihbarda bulunan A.T, A.D.'nin nakliyat işi yaptığını ve FETÖ adına hala toplantılar düzenleyerek, para topladıklarını öne sürdü. C.M. ise soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "A.D. ve H.G.'den haftalık yaklaşık 2 bin, aylık yaklaşık 10 bin lira para toplardım. Esnaftan toplanan paraların A.D.'nin dükkanına bırakılmasını söylüyordum" dedi.

N.G. isimli kadın eşinin kendisinden A.D.'den bir kutu almak için sanayi bölgesine gönderdiğini söyleyerek, "Eşim Ostim organize sanayi bölgesinde bir oto yedek parçacısına gönderdi, bu şahıslar eşimin arkadaşıydı. Eşim onlara telefon ederek beni o dönem bir şahısların yanına göndermişti, bu gidişimde 'aracın yapılması için seni göndermiş olduğum firmaya gidip oradan bir kutu getirmen gerekiyor' dedi. Ben de bunun yerine bir firmaya gittim, burada A.D. vardı, bana bir kutu verdi, bunu götürtüp eşime teslim etmiştim" ifadelerini kullandı.

EŞİNİN ÖRGÜTÇÜ OLDUĞU MEKTUPLA ORTAYA ÇIKTI



A.D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen mektupta eşi B.D.'nin de örgüt mensubu olduğu tespit edilmesi üzerine A.D. ifadesinde, eşinin örgüt ile hiçbir bağlantısının olmadığını, mektubun kendisinin olmadığını, iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen eşinden bahsedilen mektup ve mektup içerisinde Ü.A. adına kayıtlı kimlik kartının kendisine ait olmadığını, eşi tarafından arkadaşına yazılan bir mektup olduğunu ancak içeriğini bilmediğini kaydetti. Hakkında yapılan ihbara ilişkin ise A.T.'nin alkol bağımlısı olduğunu belirterek iddiaları kabul etmedi.

'ANA KASA' OLDUĞU BELİRLENDİ



A.D. hakkında hazırlanan iddianamede, "Halen güncel bir şekilde örgütün finans ayağında aktif görev aldığı ve ana kasa olduğunun anlaşıldığı, diğer şüphelilerin ifadelerinde topladıkları paraları A.D.'den aldıklarını ve buradan mağdur olan örgüt üyelerine dağıttıklarını açık ve net bir şekilde beyan ettikleri, bu doğrultuda şüphelinin halen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne para toplamak ve dağıtmak suretiyle finansal yardımda bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Dilhan Dumanoğlu