YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Elektriğe indirim mi geliyor? AK Partili Kurtulmuş açıkladı
Elektriğe indirim mi geliyor? AK Partili Kurtulmuş açıkladı
Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?
Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?
İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyat artışları
İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyat artışları
İsteyince oluyormuş! Gerçek indirimler devletin marketinde
İsteyince oluyormuş! Gerçek indirimler devletin marketinde
Emniyetten 'Migros çalışanlarına kelepçe' görüntülerine açıklama
Emniyetten 'Migros çalışanlarına kelepçe' görüntülerine açıklama
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım
İbrahim Kalın: Ukrayna'da yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz etkileyecek
İbrahim Kalın: Ukrayna'da yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz etkileyecek
Gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma
Gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma
Türkiye'de 80 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 80 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Numan Kurtulmuş, Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Numan Kurtulmuş, Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Bakanlık duyurdu: Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kuruldu
Bakanlık duyurdu: Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kuruldu
O ilde su faturaları yüzde 10 daha düşürülecek
O ilde su faturaları yüzde 10 daha düşürülecek
Ürün fiyatlarının ambalaja yazılması önerisi
Ürün fiyatlarının ambalaja yazılması önerisi
İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
İkinci elde en çok satılan araç markaları belli oldu
Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?

Gram altın, uzun süredir doları takip ediyordu. Geçen yıl eylül ayından itibaren başlayan ve aralık sonuna kadar devam eden 'dolara bağlı hareketlilik' sırasında, gram altında da kabaca 485-1.060 hareketi yaşandı. '20 Aralık Kararları'nın ardından fiyatlar 'ara'yı buldu. Ocak başından bu yana da 'aşağıda 750 TL, yukarıda 810 TL bandında yatay hareketler' gözleniyordu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Şubat 2022 08:45
Yazdır
Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?

Ekonomi yönetiminin "dövizde stabiliteyi sağladık" diye açıkladığı bu süreçte gram altın da gözünü 'ons'a çevirdi. Nitekim 'ons'ta son günlerde yaşanan hareketlilik, gram tarafına da yansıdı. 750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. Geçen hafta gram altın yaklaşık yüzde 3,5 primle 833 TL'den kapandı. Şüphesiz son 5 işlem gününde 'ons'ta yaşanan 1.840-1.900 hareketi bu primlenmede etkili oldu. 30 Ocak tarihli yazımızda "Dipte avlanırken ons oltaya takılır mı?" diye sormuştuk. 1.800 doların altında 'ons'un diplere yakın durduğunu, bu seviyelerde çok da kalıcı olmayacağını ifade etmiştik.

Peki şimdi ne olacak? Altında yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Fiyatları etkileyen başlıca şartlara bakarak bu soruların cevabını bulmaya çalışalım...

1- JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünyanın stratejik bölgelerinde yaşanan politik gerilimler, yatırımcılarda risk algısını her zaman düşürür. "Güvenli liman" ihtiyacı artar. Rusya-Ukrayna gerilimi de tam olarak bu şekilde fiyatlara yansıyor. Sıcak çatışmaya dönmeyen ancak gelen açıklamalarla "sıcak tutulan" bu gündem, 'ons'ta geçen hafta gerçekleşen 1.840-1.900 hareketinin sebeplerinden biri oldu. Batı ile Rusya arasında tarihi süreçte de zaman zaman yaşanan "jeopolitik tansiyonun yüksek seyredeceği" bir dönemdeyiz. "Sıcak çatışma riski" tam anlamıyla ortadan kalkmadıkça ve sağduyulu açıklamalarla diplomatik temaslar galip gelmedikçe, 'ons' altına ilgiyi diri tutacak bir gündem bu...

2- PARASAL GENİŞLEME

ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. İngiltere başladı... Yaz aylarından itibaren de Avrupa'nın başlaması bekleniyor. Normal şartlarda para musluklarının kısılacağı dönemlerde altın (ons) fiyatları baskı altında kalır. Ancak bu denklem bu defa bozuluyor. Çünkü ons zaten aylardır "rezerv merkez bankaları faiz artıracak" diye 1.800 doların altında "dip çalışması" yaptı. Burada bir piyasa gerçeği işledi. Beklenti önceden fiyatlandı. Gerçekleşme yaklaşınca da, FED riski baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Denklemi bozan bir diğer önemli unsur da küresel enflasyonun yüksek seyretmesi... Getiri arayışı ve enflasyondan korunma aracı olarak da 'ons'un öne çıktığını görebiliyoruz.

3- DÖNEMSEL TALEPLER

İlkbahar ve yaz aylarına doğru özellikle fiziki altında küresel bir talep artışı yaşanır. Şu anda böyle bir dönemin hemen öncesindeyiz. Hindistan ve Çin'de, pandeminin de etkisini azaltmasıyla birlikte düğün ve kutlamaların artması öngörülüyor. Sadece geçen yıl bahar ve yaz dönemi ağırlıklı olmak üzere bu iki ülkeden toplam 1.200 tona yakın altın talebi geldi. Altın piyasalarında en az Ukrayna gerilimi kadar, geçen yılki gibi bir Asya talebi de fiyatlanıyor gibi görünüyor.


SONUÇ: Yukarıda saydığımız teknik ve temel şartlar elverdiği için altın (ons) fiyatlarında bir yolculuk başladı. Muhtemel hareketleri grafikler üzerinde yorumlamaya çalıştık. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta var:

1- Ukrayna geriliminde bir anda tansiyonun düşmesi, fiyatlara da hızlı yansıyabilir. Haber akışı yakından takip edilmeli.

2- FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarından "beklentilerin de ötesinde bir sıkılaşma hamlesi", ons üzerinde, "ekstra ama kontrollü ve geçici bir baskı" oluşturabilir.

Haber ve veri akışına bağımlılığın yükseldiği bu dönemlerde sepet yapmak, (ortalama düşürmek ya da yeni hamleler için) sürekli olarak bir miktar da nakitte kalmak, destek noktalarında kontrollü ve 'stop'lu pozisyon açmak ve dirençlerde de bir miktar realizasyona yönelebilmek, doğru strateji gibi görünüyor.

1.882 dolar seviyesi çok önemli bir direnç noktasıydı. Geçen hafta bu direnç, yukarı yönlü kırıldı. Önümüzdeki hafta takip edilecek pilot nokta, ilk olarak 1.882 dolar olacak. Bu noktanın üzerinde (haber ve veri akışına bağlı olarak da) kalındıkça, 'ons'ta yükseliş hevesi devam edecek gibi görünüyor. Şayet bu nokta aşağı kırılırsa, 1.855-1.840 dolar desteği hedef olabilir. Yükselişin devamı halinde, geçen yıl mayıs ayında görülen 1.922 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. (Onsta haftalık ortalama 1.879 dolar civarına bulunuyor. 'Boğa piyasası'nın devamı için bu seviyenin de üzerinde tutunmak önemli...)

750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. 'Ons'a daha bağımlı hareketler yaşanacak. Muhtemel geri çekilmelerde ilk destek noktası, 5 günlük hareketli ortalamaların da geçtiği 821 TL seviyesi... Ana çerçevede ise yukarı kırılan bandın dışında, yani 810 TL'nin üzerinde "kalıcı olabilmek" önemli gibi görünüyor. (Dolarda yaşanabilecek muhtemel hareketlerin gram tarafına da ekstradan yansıyacağı unutulmamalı.)

KAPAT [X]

ÖMER FARUK BİNGÖL

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
Borsada milyoner sayısı 35 bine yaklaştı
Borsada milyoner sayısı 35 bine yaklaştı
'Yer altı gaz depolama kapasitesi 2023'te 10 milyar metreküpe ulaşacak'
'Yer altı gaz depolama kapasitesi 2023'te 10 milyar metreküpe ulaşacak'
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
Ocakta 707 yatırım teşvik belgesi verildi
Ocakta 707 yatırım teşvik belgesi verildi
Dünyanın en büyük fabrikası 2023'te açılacak
Dünyanın en büyük fabrikası 2023'te açılacak

Bu Habere Tepkiniz

Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılının son aylarında verdiği kararda, kendi istediği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti.
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?
Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret
Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor
Karabük'te temizlik işçisi omzunda sokak kedisiyle çalışıyor
Karabük'te bir temizlik işçisinin omzunda sokak kedisiyle çalışması, cep telefonuyla görüntülendi. Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle çevre temizliği yaptı. Çevredekiler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, Karagöz'ün omzunda sokak kedisiyle temizlik çalışmasını ara vermeden sürdürdüğü yer alıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor
Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor
Omicron corona virüs varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya?da yapılan araştırmada, BA.2?nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.