Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekildi.

Raporda Candan'ın, Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde imza mesai takip çizelgelerinin incelenmesi neticesinde, görev yaptığı 22 Mayıs 2015'ten 23 Eylül 2019'a kadar olan 4 yıl 4 ay içinde 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, buna karşın 23 Eylül 2019'dan bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bulunan imza takip cetvellerinde hiçbir imzasının bulunmadığına dikkat çekildi.

11 Ağustos 1993'ten bu yana Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı kaydedilen Candan'ın belediyeden 11 bin maaş aldığı ifade edildi. 28 yıl 6 aydır belediyede görevde bulunan Tezcan Karakuş Candan'ın bugün aldığı maaş üzerinden belediyeden aldığı maaş hesaplandığında bugüne kadar 3 milyon 762 bin TL aldığı ortaya çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporunda; Tezcan Karakuş Candan'ın 2014 yılından itibaren gerek TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevi gerekse Atılım Üniversitesinde ders vermesi nedeniyle görevini ihmal ettiği, her ne kadar Atılım Üniversitesinde ders vermesi için onay alınmış ise de ders saatleri dışında belediyedeki görevi başında olması gerekirken Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan imza takip cetvellerinde 109 gün tam gün, 217 yarım gün imzası olduğu, buna karşın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yaptığı süre içerisinde imza takip cetvellerinin imzasız olduğu, bu nedenle görevine gelmediği kanaatinin oluştuğuna dikkat çekildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER:



Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğünden sorumlu Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner Dış İlişkiler Eski Müdürleri Ayşe Berrin Aydın ve İbrahim Ethem Torunoğlu (halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Fen İşleri Eski Müdürleri Özkan Bozdoğan ve Mürsel Kaygısız, Kültür ve Sosyal İşler Eski Müdürü Şebnem Erol, Dış İlişkiler Müdürlüğü Üst Sorumlusu Nuri Tunga Köroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü Eski Üst Sorumlusu Atilla Kızılarslan, Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Bölümü Eski Sorumlusu Özcan Ergün ve mesaisine gelmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan.

TOLGA ÖZLÜ