1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı 18 Mart'a ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart tarihine erteledik.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 11:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız