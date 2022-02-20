Türkiye'nin ilk İklim Şurası yarın Konya'da başlıyor

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devrimi hedefiyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nın 21-25 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirileceğini belirterek, "El ele verip ortak evimiz dünyamız, cennet vatanımız ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, İklim Şurası'nın tanıtımına ilişkin konuşmasının yer aldığı bir videoyu da paylaştı.

Konuşmasında, tarihin en önemli değişim ve dönüşümlerine sahne olan Selçuklu başkenti Konya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının atıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Konya, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitemiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, esnafımız, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve genç iklim elçilerimizden oluşan 1000'i aşkın misafiriyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Beş gün sürecek İklim Şurası'nda sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz.

İklim Şurası'nda aynı zamanda gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile 3 boyutlu iklim tüneli gibi birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin elleri, ortak evimiz, dünyamız ve cennet vatanımız için milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için İklim Şurası'nda birleşiyor. Hep birlikte yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil kalkınma devrimiyle büyük ve güçlü Türkiye diyoruz."