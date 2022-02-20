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Üç kez yakalandığı koronayı atlatan Başhekimden aşı çağrısı

Üç kez yakalandığı Kovid-19 hastalığını atlatan Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Uğur Can Kara, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 12:23
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Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde başhekimlik görevini yürütürken Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanan Başhekim Kara, hastalığa 5 ay sonra ikinci kez yakalandı. Geçen yıl atandığı Hakkari Devlet Hastanesinde iki hafta önce üçüncü kez virüs kapan Kara, evindeki bir haftalık karantina sürecinin ardından yeniden görevinin başına döndü.

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Kara, virüse ilk yakalandığında fazla semptomunun olmadığını, aynı yıl ikinci kez yakalandığı hastalığı ağır geçirdiğini, hastaneye yatmak ve uzun süre ilaç kullanmak zorunda kaldığını anlatan Kara, "İkinci defa geçirdiğim zaman bu hastalığın ne kadar zor, ne kadar kötü, vücutta ne kadar etki bırakan bir hastalık olduğunu gördüm. O süreçte çok zorlandım. 10 metre bile yürüyemiyordum. Solunum terapisi yapmak zorunda kaldım. Sonuçta bu bir pnömoni (zatürre) yapıyor vücutta ve akciğerleri ister istemez etkiliyor. Akciğerlerin tekrar toparlanması belli bir süreç alıyor." dedi.

Aşıların ülkeye getirilmesiyle iki doz Sinovac, üç doz da BioNTech yaptırdığını ifade eden Kara, bu ayın başında üçüncü kez yakalandığı Kovid-19'u daha hafif atlattığını, yaşadığı göğüs ağrısı ve öksürüğünün daha iyi durumda olduğunu ve işinin başına döndüğünü anlattı.

"Aşılarımı olmamış olsaydım üçüncü defa geçirdiğim Kovid hastalığı belki de yaşamıma mal olacaktı" diyen Kara, şunları kaydetti:

"Yaşlı genç demeden herkes mutlaka aşılarını tamamlasın, aşılarını eksik bırakmasınlar. Bu hastalığı 3 defa geçirdim. Kaç defa daha geçireceğimi bilmiyorum ama aşılarımın hepsini yapacağım. Bu hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi aşılamadır. Lütfen aşıya karşı hiçbir zaman güveninizi yitirmeyin, aşılarınızı yaptırın. Kapalı ortamlardan uzak duralım ve maskemizi takalım.Sigara da Kovid-19 hastalığının daha ağır geçmesine neden oluyor. Sağlık çalışanlarından bu hastalığı geçirmeyen yok denecek kadar az. Bu insanlar hastalığı geçiriyorlar, bazı etkileri oluyor vücutlarında. Ama yine gelip vatandaşa, millete hizmet etmeye devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarını hakkı asla ödenmez. Allah hepsinden bin defa razı olsun."

Kentin aşılama oranında bölgede mavi kategoriye ilk geçen illerden biri olduğunu hatırlatan Kara, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün, devlet hastanesi çalışanlarımızın verdiği yoğun çaba sayesinde halkımızın büyük çoğunluğu aşılandı. Biz geçen yıl bu zamanlarda hastanemizin bütün servislerini kapatmışken şu an sadece bir servisimizde hasta var. Bu da aşının gücünden kaynaklanıyor." diye konuştu.

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