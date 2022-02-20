Vatandaşın gıdası tavuk kırıntısı! Kilosu 7 TL'ye çıktı

Hayvan barınaklarında köpeklere verilen tavuk kırıntısı, vatandaşlar tarafından alınıp yemeklerde kullanılmaya başlandı. Talep artınca tavuk kırıntısının kilo fiyatı da 7 liraya çıktı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz, "Çiçeğin Patileri'' adlı hayvan barınağını ziyaret etti. Filiz, "Barınaktaki görevliler, hayvan yemi olarak kullandıkları tavuk kırıntısını, vatandaşların yemeklerde kullanmak için satın aldığını, bu nedenle de kırıntının kilosunun 1 liradan 7 liraya çıktığını anlattılar'' dedi.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ndeki "Çiçeğin Patileri'' hayvan barınağını gezen Filiz, hayvan yemi olarak kullanılan tavuk kırıntılarını artık vatandaşların yemek için satın aldığını belirterek, "Kilosu 1 liraydı hayvanlara veriliyordu, şimdi 7 lira olmuş, vatandaşlar alıp yemeklerde kullanıyor'' dedi.

'ASKIDA TIRAŞ DA BAŞLADI'



Filiz, TBMM'de yaptığı açıklamada, vatandaşın yüksek faturalar nedeniyle perişan olduğunu da belirterek "Fahiş elektrik ve doğal gaz faturaları, tonu 4 bin 500 lirayı aşan kömür fiyatıyla vatandaş, ısınma ve geçim derdine düştü. Semra öğretmen 'Maaşım anca kira ve faturaları karşılayabiliyor' diyor. Berber Cuma, faturaların yüksekliğinden dolayı BAĞ-KUR primini yatıramıyor, dükkan kirasını ödeyemiyor. Tıraş parasını ödeyemeyenler için de 'Askıda tıraş' başladı" dedi.

DENİZ AYHAN