Özlem öğretmen Köyceğiz'i yasa boğdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin en sevilen öğretmenlerinden Turizm Otelcilik Meslek Lisesinde Rehber Öğretmeni Özlem Sarıhan akciğer kanseri tedavisinde yakalandığı corona virüse yenik düştü. Sarıhan öğretmenin vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

41 yaşında hayata veda eden Özlem öğretmen, 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Tedavi görmek için Antalya'da yattığı hastanede iki kez üst üste corona virüse yakalanınca yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanmıştı.

ÖĞRENCİLERİN ANNESİ VE ARKADAŞIYDI

Birçok genci bataktan çıkaran, evsiz öğrencilere evini açarak onların yaşamına dokunan, öğrencilerin hem arkadaşları ve hem de anneleri olan onlara kol kanat geren Özlem öğretmen için okul önünde tören düzenlenerek 21 Şubat Pazartesi gün öğle namazına müteakip Köyceğiz'in Toparlar Mahallesindeki mezarlığına defnedilecek.