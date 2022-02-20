Bakan Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'in eşinin cenaze törenine katıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in 63 yaşında vefat eden eşi Neriman Başer'in cenazesi için düzenlenen törene katıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 17:49
Yaklaşık 4 aydır yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Neriman Başer için Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının ardından Neriman Başer'in cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Başer'in ailesi, yakınları ve Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız