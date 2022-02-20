TBMM'de "23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı
TBMM'de "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın ikincisi gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 18:19
TBMM Tören Salonunda düzenlenen turnuva, TBMM Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapıldı.
İlki 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde yapılan turnuvanın ikincisine, 9-12 yaş kategorisinde 48 sporcu katıldı.Toplam 6 tur karşılaşmanın ardından, turnuva tamamlandı.
İki gündür düzenlenen turnuvalar kapsamında sporcular ayrıca, rehber eşliğinde TBMM'yi gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turnuvaların üçüncüsü mart ayında 13-20 yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.
Ödül töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında yapılması planlanıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız