KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Halil Falyalı cinayeti açıklaması

"Bizim güvenlik kuvvetlerimiz ve Türkiye'nin ilgili makamları işbirliği içinde başarıyla çalışıyorlar. Bir takım deliller ve tutuklamalar var. Bundan memnunum, her şeyin ortaya çıkmasına az kaldı. Hukuk ve adalet yoluyla bu iş de gün yüzüne çıkar. Biz bir hukuk devletiyiz. Bazı şeyler söyleniyor ama polis teşkilatımız ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk Barış Gücü Kuvvetleriyle, istihbarat işbirlikleriyle Kıbrıs'ta güvenlik başarıyla sürdürülüyor. Bu yaşanan, talihsiz bir olay, sebepleri vardır, bulunacaktır.

"Kıbrıs öyle bir yer değil, burada güvenlik ve huzur vardır."

Biz ülkemizi tanıtmak için çok çaba gösteriyoruz, Turizm alanında çalışmalarımız var. Dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.

Kıbrıs'ı gölgelemek, güvensiz göstermek çabası beni üzer. Kıbrıs öyle bir yer değil, burada güvenlik ve huzur vardır. Biz bu olayları tasvip etmeyiz, olayın bulguları neyse ortaya çıkar. Lisanslı devam eden eğlence hayatı, bahis siteleri, kumarhanelerimiz var. Bunlar denetleniyor, varsa bir yanlışlık bunlar da düzeltilecek.

HÜKÜMET YARIN AÇIKLANACAK

"Kabineyi yarın onaylayacağım, hükümet kurulacak. Kısıtlamalar yavaş yavaş yumuşuyor. Korunmaya, tedbire devam edeceğiz ama biz de yaz aylarında vakalar azaldıkça açılacağız. Pandemi hastanemiz ve sağlık altyapımızla salgında iyi bir tablo ortaya koyduk. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. unutulmasın ki Kıbrıs güvenli bir yer."