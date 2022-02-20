Belediye otobüsünün şoförü bıçakla yaralandı

İddiaya göre, Muttalıp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durağa yanaşan Barış Odabaş idaresindeki 26 BL 511 plakalı otobüse iki kadın bindi.

Biletsiz yolcu alamayacağını söyleyen Odabaşı, kadınları araçtan inmeleri yönünde uyardı. Bu sırada telefonla konuşan kadınlar, yakınlarına bilgi verdi.

Olay yerine otomobille gelen kişi, Odabaşı'nı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli G.P, polis merkezine teslim oldu.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Şoförün yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şu ifadelere yer verdi:

"Haftanın 7 günü özveriyle çalışan ve emekleri dolayısıyla her zaman minnet duyduğumuz otobüs şoförlerimizden Barış Odabaşı'nın görevi başında biletsiz otobüse binmek isteyen bir yolcunun yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Barış'ın sağlık durumunun iyi olması en büyük sevincimiz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, adli sürecin takipçisi olacağımızın kamuoyunca bilinmesini istiyorum."