Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 21:46
İrfan Salar idaresindeki 46 LE 823 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çağlayancerit yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada, aynı aileden 13 yaşındaki Eylül Salar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız