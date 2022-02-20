Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 22:36
Kozan Barajı mevkisinde, H.T. yönetimindeki 01 Y 7606 plakalı çekici ile A.B. idaresindeki 01 AFL 622 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil park halindeki 34 LK 7286 plakalı tıra çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazada yaralanan H.T, otomobildeki A.İ.K, A.B. ile sürücü A.B, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı
Danıştay Kararları Dergisinin yakın zamanda yayımlanan kararlarından biri FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığı gerekçesi ile HSK kararı ile meslekten çıkartılan hakim/savcıya ilişkindir.
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılının son aylarında verdiği kararda, kendi istediği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti.
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?
Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Ambulans şoförleri paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu
Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor
Omicron corona virüs varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya?da yapılan araştırmada, BA.2?nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.