21 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gidecek.

- Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile görüşecek, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ile bir araya gelecek, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul edecek.

(İstanbul/08.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Gençlik Oturumu'na katılacak, İklim Şurası ile "Fotoğraflarla İklim Değişikliği Sergisi"nin açılışını yapacak.

(Konya/10.00/11.00/12.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli'de fabrika ziyaretinin ardından Erdemli, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Mersin/11.00-16.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ile Niğtaş Mikronize Kalsit Fabrikası'nı ziyaret edecek, Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılışına, Biska Tekstil Temel Atma, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Belediye Ekmek Fabrikası Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Niğde/11.00-16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, Aralık 2021 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi ile ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmut ile görüşecek, Başbakan İmran Han tarafından kabul edilecek ve Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya gelecek.

(İslamabad)

2- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ağırlıklı gündemle toplanacak, toplantının bir bölümüne Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, Göztepe-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihale, Yayın İhale Komisyonu tarafından sonuçlandırılacak.

(İstanbul/11.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için toplanacak.

(İstanbul/16.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Manisa/14.30/Adana/17.00/İstanbul/İzmir/20.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 16. haftası, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00)

6- 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde başlayacak.

(Ankara/10.00-21.00)