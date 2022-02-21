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TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Prof. Dr. Hasan Mandal, yeniden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 01:10
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TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586 ncı maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

20 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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