TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Prof. Dr. Hasan Mandal, yeniden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 01:10
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586 ncı maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
20 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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