Kredinin yüzde 46'sı kamudan

Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir
Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir
EYT için 5 formül masada
EYT için 5 formül masada
Kur'an kursuna hırsızlık için giren kişi din görevlisini bıçakladı, durumu ağır
Kur'an kursuna hırsızlık için giren kişi din görevlisini bıçakladı, durumu ağır
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Pozitif çıkan PCR testi ücretini iade etmeyen hastaneye ceza
Pozitif çıkan PCR testi ücretini iade etmeyen hastaneye ceza
Vatandaşın gıdası tavuk kırıntısı! Kilosu 7 TL'ye çıktı
Vatandaşın gıdası tavuk kırıntısı! Kilosu 7 TL'ye çıktı
Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu
Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu
707 yeni yatırım yolda: 23 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
707 yeni yatırım yolda: 23 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
Valilikten tacizden tutuklanan doktora ilişkin açıklama
Valilikten tacizden tutuklanan doktora ilişkin açıklama
1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı 18 Mart'a ertelendi
1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı 18 Mart'a ertelendi
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta fiyatı artışı açıklaması
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Elektriğe indirim mi geliyor? AK Partili Kurtulmuş açıkladı
Elektriğe indirim mi geliyor? AK Partili Kurtulmuş açıkladı
Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?
Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?
İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyat artışları
İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyat artışları
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredinin yüzde 46'sı kamudan

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon liraya ulaştı. Bu rakamın 2 trilyon 320 milyar liralık kısmını 3 kamu bankası tek başına karşıladı. Kamu bankaları kredilerin 1 trilyon 938 milyar lirasını ticari, 382,7 milyarlık kısmını ise tüketici kredileri olarak kullandırdı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Şubat 2022 07:45
Yazdır
Kredinin yüzde 46'sı kamudan

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan oluşan üç kamu mevduat bankası iç piyasaya desteğini sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon 22 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 2 trilyon 320 milyar liralık kısmını kamu mevduat bankaları tek başına karşıladı. Başka bir ifadeyle, her 5 liralık kredinin 2,3 lirasını kamu bankaları finanse etti.

FİNANSMANIN %46'SI KAMUDAN

  • Sektörün 5 trilyon 22 milyar liralık kredi hacminin, 1 trilyon 236 milyar lirasını yabancı bankalar, 1 trilyon 464 milyar lirasını da yeri özel bankalar oluşturdu. Özellikle Merkez Bankası'nın üretim, yatırım, istihdam hedefiyle yüzde 14'e kadar çektiği faiz indirimleriyle, 1 Ekim 2021- 11 Şubat tarihleri arasında krediler 998,7 milyar lira artış gösterdi. Bu rakamın da 445,34 milyar lirası kamu, 301,2 milyar lirası yerli özel, 260,8 milyar lirası yabancı özel bankalardan geldi. Yine, 1 Ekim 2021-11 Şubat 2022 tarihlerinde, hafta sonları hariç tutularak 95 iş günü dikkate alındığında, kamu mevduat bankaları günde 4,6 milyar lira kredi kullandırdı. Böylelikle, kredilerin yüzde 46'lık kısmı üç kamu mevduat bankası tarafından finanse edilirken, yabancı bankalar yüzde 24,6, yerli özel bankalar yüzde 29,1'ini kullandırdı.

KREDİLER TİCARİ KESİME

11 Şubat haftasında kamu bankalarının, 2 trilyon 320 milyarlık kredi hacminin 1 trilyon 938 milyar lirasını ticari krediler, 382,7 milyarlık kısmı da tüketici kredileri oluşturdu. KOBİ kredileri de 551,8 milyar liraya ulaştı. Yabancı bankalarda 1 trilyon 236 milyarlık kredi hacminin 966,7 milyar lirasını ticari, 270,1 milyar lirasını tüketici kredilerine kullandırdı. Yerli özel bankalarda ise 1 trilyon 464 milyarlık hacimde ticari 1 trilyon 123 milyar lira, tüketici kredileri 340,9 milyar lira oldu.

Hamide Hangül

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Enflasyon timleri sahaya indi! Günde 2 bin adrese gidilecek
Enflasyon timleri sahaya indi! Günde 2 bin adrese gidilecek
574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Prof. Dr. Karul: Karahantepe'de 'insanı' arıyoruz
Prof. Dr. Karul: Karahantepe'de 'insanı' arıyoruz
Mobilya fiyatı uçtu evlenenin işi zor
Mobilya fiyatı uçtu evlenenin işi zor
Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü
Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü
Isparta'da
Isparta'da "ticarethane ve tarımsal sulama" elektrik fatura ödemelerine ek süre

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!
Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.
Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı
Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı
Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı
Danıştay Kararları Dergisinin yakın zamanda yayımlanan kararlarından biri FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığı gerekçesi ile HSK kararı ile meslekten çıkartılan hakim/savcıya ilişkindir.
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılının son aylarında verdiği kararda, kendi istediği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti.
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Alparslan: Büyük Selçuklu 14. Bölüm Ön İzleme
Alparslan: Büyük Selçuklu 14. Bölüm Ön İzleme
Alparslan Büyük Selçuklu 14.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 21 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor
Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor
Omicron corona virüs varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya?da yapılan araştırmada, BA.2?nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.