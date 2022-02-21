Kredinin yüzde 46'sı kamudan

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan oluşan üç kamu mevduat bankası iç piyasaya desteğini sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon 22 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 2 trilyon 320 milyar liralık kısmını kamu mevduat bankaları tek başına karşıladı. Başka bir ifadeyle, her 5 liralık kredinin 2,3 lirasını kamu bankaları finanse etti.

FİNANSMANIN %46'SI KAMUDAN

Sektörün 5 trilyon 22 milyar liralık kredi hacminin, 1 trilyon 236 milyar lirasını yabancı bankalar, 1 trilyon 464 milyar lirasını da yeri özel bankalar oluşturdu. Özellikle Merkez Bankası'nın üretim, yatırım, istihdam hedefiyle yüzde 14'e kadar çektiği faiz indirimleriyle, 1 Ekim 2021- 11 Şubat tarihleri arasında krediler 998,7 milyar lira artış gösterdi. Bu rakamın da 445,34 milyar lirası kamu, 301,2 milyar lirası yerli özel, 260,8 milyar lirası yabancı özel bankalardan geldi. Yine, 1 Ekim 2021-11 Şubat 2022 tarihlerinde, hafta sonları hariç tutularak 95 iş günü dikkate alındığında, kamu mevduat bankaları günde 4,6 milyar lira kredi kullandırdı. Böylelikle, kredilerin yüzde 46'lık kısmı üç kamu mevduat bankası tarafından finanse edilirken, yabancı bankalar yüzde 24,6, yerli özel bankalar yüzde 29,1'ini kullandırdı.

KREDİLER TİCARİ KESİME

11 Şubat haftasında kamu bankalarının, 2 trilyon 320 milyarlık kredi hacminin 1 trilyon 938 milyar lirasını ticari krediler, 382,7 milyarlık kısmı da tüketici kredileri oluşturdu. KOBİ kredileri de 551,8 milyar liraya ulaştı. Yabancı bankalarda 1 trilyon 236 milyarlık kredi hacminin 966,7 milyar lirasını ticari, 270,1 milyar lirasını tüketici kredilerine kullandırdı. Yerli özel bankalarda ise 1 trilyon 464 milyarlık hacimde ticari 1 trilyon 123 milyar lira, tüketici kredileri 340,9 milyar lira oldu.

Hamide Hangül