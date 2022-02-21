AK Parti Grup Başkanvekili'nin iddialı çıkışına sunucu müdahale etti
Habertürk kanalının canlı yayın konuklarından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalara programın sunucusu Kübra Par "Bu sözler sosyal medyaya düşer, o yüzden uyarmak istedim" yorumunda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 07:47
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Habertürk kanalında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.
Türkiye'de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatan Akbaşoğlu, düşüncesini Avrupa'da artan enflasyon oranlarıyla açıkladı.
Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, "
Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş, yüzde 7'lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro yüzde 7 yani 7 kat"ifadelerini kullandı.
"Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama" sözleriyle Kübra Par araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par "Bu sözler sosyal medyaya düşer o yüzden uyarmak istedim" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız