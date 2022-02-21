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Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir

Bu yazımızda memurların, askerlerin, Bağ-Kur'luların ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarının hesabını anlatmaya çalışacağız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 08:01
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Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü bugünkü yazısında memurların, askerlerin, bağkurluların emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebileceğini yazdı.

Ahmet Ünlü'nün yazısı:

Bu yazımızın sonunda memurların, askerlerin, Bağ-Kur'luların ve işçilerin kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını ve ikramiyelerini kuruşu kuruşuna öğrenmeleri mümkün olacaktır.

Memur, asker, işçi ve Bağ-Kur'lular ne zaman emekli olacağını nasıl öğrenecekler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedirler. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetH... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Aynı şekilde SSK'lı işçiler de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman... adresine girerek istenen bilgileri yazmaları halinde öğrenebilirler.

Ayrıca, Bağ-Kur'a tabi olanlarda ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTAR... adresine girerek istenen bilgileri boş kutucuklara yazarak öğrenebilirler.

Memurlar ve askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarını nasıl öğrenecekler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda görülen kutucuklara yazmak yeterli olacaktır. Ayrıca https://www.memurlar.net/hesap... adresinden ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresleri yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür. Asker emeklileri ise https://www.memurlar.net/hesap... adresinden emekli maaş ve ikramiyesini öğrenilebilirler.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı) emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

KAPAT [X]

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık : 5.470.61 TL, Toplam İkramiye ise: 197.257,62 TL olarak hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanun'la memurların emekli ikramiyesinin hesabı değişti mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında devlet memuru olanlar da emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Ancak, 15.10.2008 tarihinden itibaren memur olanlar için 5434 sayılı Kanun'un Ek 82'nci madde hükmü, eski memur için ise 5434 sayılı Kanun'un 89'uncu madde hükmü uygulanacaktır.

Hem eski memurlar hem de yeni memurların emekli ikramiye hesabı aynıdır. Her ikisi için de emekli ikramiyesi tutarları her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir. Her ikisi için de 30 hizmet yılı sınırı kaldırılmıştır.

Yeni memurlar emekli olacakları tarihte devlet memuru olmayıp, SSK veya Bağ-Kur'lu olurlarsa Emekli Sandığı'nca veya Bağ-Kur veya SSK'lı olarak aylık bağlansa dahi emekli ikramiyesi alamıyorlar. Eski memurlar bu durumda alabiliyor iken yeni memurlar bu durumda alamıyorlar. Bu durum eski ve yeni memurlar açısından önemli bir farklılıktır.

SSK'lılar emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHe... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Bağ-Kur'lular emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/WS_EMEK... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen adreslerdeki veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise karşınıza size ait bilgiler ve hesapla butonu çıkacaktır. Yapmanız gereken ise sadece hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı ve ek ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

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