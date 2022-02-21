574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor

Omicron corona virüs varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya?da yapılan araştırmada, BA.2?nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.