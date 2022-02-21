574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı Ocak ayında 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 21 Şubat 2022 08:07
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen bu yılın ilk ayında 574 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığı'nın, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti.
Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız