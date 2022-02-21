Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonun yeni ayrıntılarına SABAH ulaştı. Savunma sanayii alanında önemli yatırımları bulunan İsrailli işadamı Yair Geller'e yönelik suikast hazırlığında olan 9 kişilik casusluk hücresinin İsrailli işadamından önce de İran'dan Türkiye'ye göç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'yi kaçırmak için keşif-istihbarat çalışması yaptığı saptandı.

İran gizli servisi MOİS'in, Golshani'nin kaçırılması için iki ayrı hücre kurdurduğu ortaya çıkarıldı. Bu casusluk hücrelerinden birinin, 2015 yılından itibaren İran'da kendisine yönelik baskılar nedeniyle ilk önce Ankara, ardından ise Zonguldak'a yerleşen Golshani'yi evine kadar takip edip fotoğrafladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Golshani'nin adresine ilk keşif faaliyetini, İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast amacıyla keşif yapan ekip gerçekleştirdi.

2015'TE TÜRKİYE'YE GÖÇ ETTİ

Shahnam Golshani, 2012 yılında İran ekonomisine zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 2013 yılında beraat etti, ancak 810 gün boyunca cezaevinde tutuklu kaldı. İran'daki yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki parasına el konulan ve geri verilmeyen Golshani, cezaevinden ancak 2014 yılında çıkabildi. İran'da bulunduğu süre zarfında çok sayıda tehdit aldı ve İran istihbaratının radarına girdi. Golshani, 2015 yılında baskılara dayanamayarak Türkiye'ye göç etti.

MUHALİF YAYINLARINA DEVAM ETTİ

Golshani'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında sosyal medya hesapları üzerinden İran'daki ekonomik gelişmelerin olumsuz seyrettiğine ilişkin yayınlarına devam etmesi, hali hazırda zaten radarında olduğu İran istihbaratının eylem aşamasına geçmesini tetikledi. İran istihbarat görevlileri tarafından Golshani'nin takip edilip fotoğraflarının çekilmesi talimatı verildi.

Bunun üzerine İran asıllı Yasin Taheremamkendi'nin başında bulunan İranlı 9 kişilik casusluk hücresi, geçtiğimiz yılın başlarında Zonguldak'ta bulunan Golshani'nin ikametine kadar gidip fotoğrafladı. Fotoğraflama işlemini İsrailli işadamının ikametinin ve işyerini gözetleyen Osman Çolak gerçekleştirdi.

Çolak, çektiği fotoğrafları Nihat Biçer isimli hücre üyesine yolladı. Nihat Biçer ise çektiği fotoğrafları ve bilgileri 989141...75 no'lu İran hattına gönderdi. Biçer'in bu numarayla yaptığı sohbet içeriklerinde, Golshani'nin adresinin tespit edilmesini isteyenlerin İran Devlet Dairesi ve devlet yetkilisi kişiler olduğunu beyan eden yazışmalara rastlandı.

KAÇIRMA BEDELİ 100 BİN DOLAR

İran istihbaratının ikinci casusluk hücresi ise By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve beraberindeki 14 isimden oluşuyordu. İranlı hücrenin başında Devrim Muhafızlarından Ali Ghahramanıajıabad yer aldı.

Hiyerarşide Ali Ghahramanıajıabad'ın bir altında ise Sayed Mehdi Hossaini bulunuyordu. Ali, İhsan Sağlam'ı arayarak Shahnam Golshani'nin kaçırılmasını istedi. İhsan Sağlam ile 100 bin dolar karşılığında Golshani'nin kaçırılması için anlaştı. Golshani'nin telefonunu İhsan Sağlam'a verdi. Hücre geçtiğimiz Aralık'ta harekete geçti.

KOORDİNASYON İHSAN SAĞLAM'DAN SAVCI AÇIĞA ALINDI

Asayiş Büro'da görevli polis memuru Mustafa Ç. vasıtasıyla Gholsani'nin cep telefonunun sinyal takibi tespiti yaptırılarak hedefin Zonguldak'taki adresine ulaşıldı. Morteza Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahımıhajısarayı ve İhsan Sağlam'ım kardeşi Muharrem Sağlam Zonguldak'a gidip keşif çalışması yaptı.

Bu grubun keşif yaptığı araç ise hücrenin dirsek temasında bulunduğu Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz'a aitti. Yımaz hakkında, HSK inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Savcı Yılmaz açığa alındı. Koordinasyon ise İhsan Sağlam tarafından yapıldı. Kaçırma işlemi ise hücrede yer alan emekli asker Kamil Taşçı'ya tebliğ edildi. Taşçı'ya Golshani'yi kaçırması için 50 bin lira teklif edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 3'Ü FİRARDA

Bütün bunlar yaşanırken MİT'in takibinde olan İranlı hücre, Golshani'yi kaçıramadan yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile 2 İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 14 şüpheli, 9 Şubat 2022'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hücreyi İran'dan yönlendiren Seyedmehdi Hosseini, Shahab Hosseini, Ali Ghahramanıhajıabad ise yakalanamadı. Üç İranlı hakkında arama kararı çıkartıldı.

Mustafa Sait Özkan