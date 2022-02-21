Migros'ta depo işçileri geri dönüyor

DGD-SEN'den yapılan açıklamada; "Direnen Esenyurt Migros Depo işçileri kazandı. Migros'un İstanbul Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi deposunda işten atmalar ve işyerinde ücret artışı, prim, işçi sağlığı, iş güvenliği ve diğer sorunlar nedeniyle Haluk Levent'in arabuluculuğunda Migros yöneticilerinin katılımı ve garantörlüğünde Us Grup ile yaptığımız görüşme biraz önce sonuçlanmıştır" denildi.

Öte yandan sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. 8 saat sürdü. Ve tüm sorunlar çözüldü" açıklamasını yaptı.

Migros ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları, yakın diyaloğumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Neler yaşandı?

Migros'un İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposundaki işçiler, yüzde 8 oranındaki zammı kabul etmeyerek grev başlatmıştı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası ise greve giden 257 işçinin işten çıkarıldığı açıklamasını yaptı. İşçilerin, Migros'un dahil olduğu grubun yönetim kurulu başkanının evinin önünde yaptığı eylem ve bu eyleme polisin engel olarak işçileri göz altına alması tartışmalara neden olmuştu.

Migros'tan da sürece ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80'e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca, iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğu belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Migros çalışanlarının şikayeti üzerinde soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Bloomberg