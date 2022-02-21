Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Bilimin merkezi olması beklenen yükseköğretim kurumlarımız ne yazık ki son yıllarda kişiye özel kadrolar, mobbing, kayırmacılık, etik dışı olaylarla anılır oldu. Bunu genele sirayet ettirmek doğru değil elbette ama gün geçmiyor ki yeni bir vahim iddia bizlere ulaşmasın!

Bizlere ulaşan bir iddiayı sizlerle paylaşarak üniversite yönetiminden doğru ise açıklama isteyelim.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 günü ilan edilen Çine Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi alımında "İşletme Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 3 (Üç) Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında İlgili Alanda Çalışması Olmak" şartı aranmıştır.

İlgili ilanın ön değerlendirme sonuçları 20 Ocak 2022 tarihinde yayımlanmış ve altı aday yazılı sınava çağırılmıştır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre Rektör Yardımcısının oğlu olduğu iddia edilen M.S.A isimli kişi 4'üncü sırada yazılı sınava çağrılmıştır. Yazılı sınava beş aday katılmıştır. Yazılı sınavda en yüksek notu 74 puanla M.S.A alırken, diğer adaylar 0 ila 24 gibi çok düşük düzeyde notlar alabilmiştir.

Ne hikmetse bu alımda YEDEK aday bile belirlenememiştir.

Yukarıda bilgilerini paylaştığımız alımla ilgili iddialar teyide muhtaç olmakla birlikte, doğru olduğu düşünüldüğünde çok ciddi etik ve idari sorunları da beraberinde getirmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre; Rektör Yardımcıları, Rektör tarafından atanan ve üniversitede yetki devredilmek suretiyle önemli idari işlemlere imza atan yöneticilerdir. Ayrıca, Rektörün görevinin başında olmadığı durumlarda da vekalet etme yetkisine haiz kişidir. Rektör Yardımcısının oğlunun öğretim görevlisi olarak atanmasında hukuken hiçbir engel bulunmamaktadır. Her Türk vatandaşı gibi ilgili şartları taşıyan herkesin kamu görevine girme hakkı vardır. Ancak, birinci derece akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin yönetim görevinde yer aldığı yerde öğretim görevlisi kadrosu kazanılması ülkemizde çok farklı şekilde sorgulamaları beraberinde getiren bir durumdur.

Bu itibarla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından "Şüyuu vukuundan beter" olan bu durumla ilgili bir bilgilendirme yapılmasının sağlıklı olacağını düşünüyoruz!