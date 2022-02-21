Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.