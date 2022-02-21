Savaş gerilimi altını çıldırttı! 'Gram altın 1000 lira üzerini görebilir' iddiası

Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik savaş senaryosu masada olmaya sürdürdükçe, altın kurunda da dalgalanmalar meydana geliyor.

21 Şubat gram altın 826,78, çeyrek altın 1.365,00, yarım altın 2.729,00 cumhuriyet altını 5.436,00 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk yayınında altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

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-Geçen hafta 1850 dolar seviyesinden haftaya başlayan altın ons fiyatı Rusya Ukrayna gerginliği nedeniyle 1902 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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-Gram altın 805 lira seviyesinden haftaya başlamıştı yükselişini 835 lira seviyesine kadar devam ettirdi.

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-İki ülke arasındaki gerilim altın fiyatlarında yükselişi de beraberinde getirdi. Peki Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin her iki senaryosu da değerlendirildiğinde altın kurunda ne gibi değişimler ortaya çıkabilir?

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"Gram altın 1000 lira üzeri..."

-Tabi ki savaş çıktığı gibi başta altın gibi emtiyalarda agresif yükselişler göreceğiz. Bu kaçınılmaz olacak. Gram altın TL fiyatı da yükselişini 1000 lira seviyesinin üzerine kadar devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.