Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor

Eroğlu, yazılı açıklamasında, veteriner hekimlerin beşeri hekimlerle aynı özlük haklarına sahip olduklarını ve halen 3600 ek gösterge aldıklarını bildirdi.

Halk sağlığının çevreden hayvanlara, gıdadan insanlara ve topluma kadar bütün unsurlara kapsayıcı yaklaşımı zorunlu kıldığını belirten Eroğlu, "Veteriner hekimler bu noktalarda görevleri ve yetkileriyle önemli bir meslek grubudur. Sağlık kontrolleri, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, karantina, aşılama, gıda işletmeleri ve mezbaha kontrolleri halk sağlığı konusunda veteriner hekimlerin yürüttüğü çalışmalardan bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin zoonotik olduğuna ve hayvanlardan insanlara bulaştığına dikkati çeken Eroğlu, Kovid-19 salgınıyla dünyada ve ülkede veteriner hekimliğin sağlıklı toplum hedefi için ne kadar önemli bir meslek grubu olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Eroğlu, yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin "Virolog Veteriner Hekim" olduğunu anımsatan Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel için ek göstergeler üzerinde yapılacak düzenlemeler, uzman tabip, tabip, diş tabibi meslek gruplarına uygulandığı gibi sağlık hizmetlerinin bir sac ayağını oluşturan uzman veteriner hekim ve veteriner hekimlere de ayırım yapılmaksızın aynı oranda uygulanmalıdır. Ek gösterge düzenleme çalışmalarında veteriner hekimler de unutulmamalıdır. Bu durum Anayasa'mızın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu gibi, eşit işe eşit ücret temini yoluyla çalışma barışına, refahına ve verimliliğine de katkı sunacaktır."