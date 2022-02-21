Eski emniyet müdürleri dahil 68 kişiye 'Poyrazköy' kumpası iddianamesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Rus ve Türk askeri yetkililerinin iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

Ria haber ajansına göre, Bogdanov, uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Orta Doğu konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi.

Suriye konusunda iki ülke ilişkilerinin etkili şekilde geliştiğini kaydeden Bogdanov, "Diyaloğumuz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. Bu sadece siyasi seviyede değil, askeri seviyelerde de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü komutanlarının Türk askeri yetkililerle "etkili ve gelişmiş temasları" olduğunu da aktardı.