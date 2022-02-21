İstanbul'da banka soygunu şüphelisi tutuklandı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde banka şubesini soyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 12:31
Alınan bilgiye göre, 18 Şubat Cuma günü Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzü kapalı, kapüşonlu ve sırt çantalı kişi geldi.
Güvenlik görevlisini belindeki silahını alarak etkisiz hale getiren şüpheli, bankadan para çalarak kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli Mustafa U, evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli Mustafa U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı yağma" suçlamasıyla tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız