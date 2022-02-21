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36 dakikada kendi kalesine hat-trick yaptı

Yeni Zelanda-Amerika Birleşik Devletleri kadınlar futbol maçında sahalarda az görülen bir olay yaşandı. SheBelieves Kupası maçında Yeni Zelandalı defans oyuncusu Meikayla Moore 36 dakikada kendi kalesine üç gol attı.

Eklenme : 21 Şubat 2022 13:09
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36 dakikada kendi kalesine hat-trick yaptı

Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. ABD maçı 5-0 kazanırken sahalarda az görülen bir olay yaşandı. Yeni Zelandalı defans oyuncusu Meikayla Moore kendi kalesine 3 gol birden attı.

Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi. 40.dakikada oyundan alınan Meikayla Moore takımının kupada ikinci yenilgiyi almasında en büyük pay sahibi oldu.

Yeni Zelanda teknik direktörü Jitka Klimkova, ''Hangi seviyede oynadığı önemli değil, her oyuncu harika ve zorlu maçlar çıkarabilir. Moore zor bir gün geçirdi'' dedi.

5-0'lık yenilgi sonrası zor bir gün geçirdiklerini söyleyen Klimkova, ''Açıkçası üzgünüz ve Moore hayal kırıklığına uğradı, ama inanılmaz bir insan ve bu takımın oyuncusu. Hepimiz onun arkasındayız'' diye ifadelerde bulundu.

25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.

Yeni Zelanda kalan maçında Çarşamba günü Çekya ile Amerika Birleşik Devletleri ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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