İklim Şurası, Konya'da Bakan Kurum'un katıldığı 'Gençlik Oturumu' ile başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası, Bakan Murat Kurum'un iklim elçisi üniversitelilerle bir araya geldiği Gençlik Oturumu'yla başladı.

"Yeşil dönüşüm" anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nda, moderatörlüğünü doğa savunucusu Güven İslamoğlu'nun yaptığı oturumda Bakan Kurum, 209 üniversiteli iklim elçisinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, gençlere iklim değişikliği ile mücadeleye verdikleri önemden dolayı teşekkür ederek, tüm dünyanın iklim değişikliği karşısında önemli bir dönemeçten geçtiğini söyledi.

Bakanlık yaptığı süre boyunca Türkiye'de pek çok afetin meydana geldiğini, devletin tüm imkanları ile vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştığını kaydeden Kurum, bu felaketlerin olmaması için iklim değişikliği ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Gençlerimizde gelecekle ilgili beklentiler var. 10 bin üniversite öğrencimizle yapılan araştırmada yüzde 56'sı felaketlerin olacağını öngörüyor ama hepsinin ümitleri var. İklim değişikliği ile mücadelede gençler ön safta yer almak istiyorlar. Üniversitelerimizden gelen pırıl pırıl iklim elçileri bu işin öncülüğünü yapacaklar. Gençlerimiz, benden, Bakan Yardımcımızdan, Belediye Başkanımızdan bu görevi daha iyi yapacaklar. 209 iklim elçisi, ben de 210'uncu abileri olarak, inşallah iklim değişikliği ile mücadelenin öncülüğünü hep birlikte yapacağız. El birliği ile Türkiye'mize, ülkemize sahip çıkacağız."

Erzurum Teknik Üniversitesi İklim Elçisi Meryem Payveren, Gençlik Bildirgesinin 30 kişilik yazım ekibinde görev aldığını ama asla zorlanmadığını, herkesin çok hevesli olduğunu, bundan sonraki süreçte tüm gençlerin elini taşın altına koymak istediğini anlattı.

Bakan Kurum, bunun üzerine "Söz veriyorum, artık bu işin bir parçası olacaksınız. Bu işi önde götüren, bizi yönlendiren, bizi destekleyen kişiler olacaksınız. Üniversitenizi bitirseniz dahi arkadaşlarınız sizden aldığı bayrağı yukarı taşımak için çalışacaklar. El birliği içerisinde memleketimize sahip çıkacağız. Burada yapacağınız çalışmalar sizi iş hayatınızda öne çıkaracak." diye konuştu.

Güven İslamoğlu ise genç, dinamik bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının, gençlerle buluşmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Fazla vaktimiz yok, son dönemeçteyiz. Biz belli bir yaşa geldik, gençlerin hayatı devam ediyor, onların bu konulara eğilmesi çok önemliydi." dedi.

- "Çalışmalarınıza Bakanlığımızca verilebilecek her türlü desteği vermeye hazırız"

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden bir öğrencinin, arkadaşıyla 750 kilometre bisiklet sürerek, yol güzergahında belirledikleri okullarda ağız ve diş sağlığına ilişkin sunumlar yaptıklarını anlatması üzerine Bakan Kurum, hem bisiklet sporunda farkındalık oluşturdukları hem de alanlarına ilişkin bireysel bir proje geliştirdikleri için öğrencileri tebrik etti.

Konya'nın bisiklet şehri olduğunu hatırlatan Kurum, "Türkiye'de bisiklet konusunda ilk defa bir master plan yapıldı. Bu plan çerçevesinde gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyelerimiz yolları yapıyorlar. Türkiye'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Buna ilişkin Edirne'den gelen bir vatandaşımızın Kars'a kadar bir bisiklet yolu güzergahında gidebilmesini teminen master plan çerçevesinde 3 bin kilometre bisiklet yolu yapımı için bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda belediyelerimizle çalışıyoruz.Bütün gençlerimiz de okullarına, üniversitelerine bisikletle gidebilirler. Hem sağlıkları adına hem farkındalık adına bu çalışmayı arttırmak lazım. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınıza Bakanlığımızca verilebilecek her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- Bakan Kurum 210'uncu iklim elçisi

Kurum, Ankara Üniversitesi iklim elçisi gencin, iklim konusunda hazırladıkları bildirinin Mısır'da düzenlenecek İklim Zirvesi'nde sunulmasına ilişkin talebine, "Tabii, olabilir. Sizin ifade edebileceğiniz her yerde kendinizi ifade etmenize imkan ve altyapı sunacağız. Edemediğiniz yerde de görüşlerinizi, 210'uncu elçiniz olarak ben dile getireceğim. Bundan hiç tereddüt etmeyin." dedi.

- "Üniversiteler için iklim değişikliği rehberi"

İklim elçisi başka bir öğrencinin de "Üniversiteler için iklim değişikliği rehberi hazırlamayı çok isteriz. Böyle bir şey mümkün müdür?" sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Evet mümkündür. Her şey mümkündür. Hemen buradan döner dönmez, buradan alacağınız bilgi, buradaki sunumları, dokümanları birleştirebilirsiniz. Biz yeşil üniversite, iklimle uyumlu üniversite istiyoruz. İklimle iç içe, doğayla iç içe üniversite istiyoruz. Dolayısıyla bu kararların üniversitelerde uygulanmasına yönelik bir stratejik planı hemen hazırlayabilirsiniz. Biz gerekli tüm lojistik desteği veririz ve bu çerçevede ortaya koyacağınız stratejik plana her türlü katkıyı sağlarız."

Kurum, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyu önemsediğine dikkati çekerek, "Artık gençlerimiz, çocuklarımız çevreyle alakalı, iklim değişikliğiyle alakalı dersleri görecekler. O yüzden üniversitede de böyle bir çalışma yaparız. Hatta YÖK ile konuşup, bu konuların her bölümde ders olarak okutulması noktasında girişimlerimizi de yaparız. Siz yeter ki o çalışmayı yapmak isteyin." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve sohbet eden Bakan Kurum, İklim Elçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.