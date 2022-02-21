İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 13:18
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu.
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.
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5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1u790E5icsDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022