'Dur' ihtarına uymayıp, polisle çatıştılar: 2 yaralı
Adana'da, 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Araçtaki 2 şüpheli yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı
Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Şubat 2022 14:15
Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araçtaki 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, cadde üzerinde aracın lastiğine ateş açarak aracı durdurdu.
Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, polise tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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