Klimanın patlaması sonrası okulda yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
ADANA'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 15:24
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Şehit İdris Güler Ortaokulunda öğrenciler dersteyken ikinci katın klima ünitesi birden patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce öğrenciler hemen sınıflardan tahliye edildi.
Bu arada itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sınıflarda maddi hasar meydana geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız