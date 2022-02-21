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Yayın ihalesinde karar haftaya kaldı

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayınları için gerçekleşen ihale sürecinin bugün neticelendirilmesi beklenirken, tekliflerden herhangi bir sonuç çıkmadı. İhale sürecinin perşembe günü saat 14.00'te yapılacak olan toplantının ardından haftaya pazartesi sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 15:36
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Yayın ihalesinde karar haftaya kaldı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni yayıncısı için gerçekleşen ihale sürecinin bugün tamamlanması beklenirken, Riva'da yapılan ihale komisyonu toplantısından net bir sonuç çıkmadı. İhaleye teklif veren firmalar değerlendirilirken, tekliflerin düşük kalması sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak olan bir sonraki toplantıda detaylar bir kez daha konuşulacak ve 28 Şubat Pazartesi günü, ihale sonucu neticelendirilecek. Bugün Riva'da öğleden önce başlayan ve 4 saatten fazla süren toplantıda komisyon üyelerinin yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer alırken, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise online bağlantı yoluyla komisyonda görüşlerini bildirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise toplantıdan erken çıktı. Elmas'ın, Göztepe ile oynanacak karşılaşma için İzmir'e gideceği ve bu nedenle erken çıktığı öğrenildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2 firmanın teklifleri üzerinde durulurken, bu tekliflerin de beklentilerin altında kalması nedeniyle ihale komisyonu, görüşmelerin perşembe günü yapılmasına karar verdi.

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