Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

2 yıl önce (21 Şubat 2020) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı bütün il ve birimlere gönderilen polislere yönelik moral ve motivasyon genelgesiyle çeşitli düzenlemeler yapılmış, polis merkezi amirlikleri ve resmi (önleyici) ekiplerde 8/24 çalışma sistemine geçilmesi istenmişti.

Genelgenin amacı tüm teşkilat mensuplarına eşit davranılmasını sağlamak, polisin moral ve motivasyonunu, mesleki dayanışmasını, aidiyet duygusunu ve verimliliğini arttırarak personel memnuniyetinin en üst seviyede çıkarılmasını sağlamak şeklindeydi.

8/24 çalışma sistemi önce polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde faaliyete geçirilecek daha sonra da imkanlar dahilinde diğer birimlerde de gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılacağı yönünde idi.

Aradan 2 sene geçmesine rağmen birçok il ve ilçede polisler halen, 12/24 ve çakma 12/36 diye tabir edilen sistemlerle görevlerini ifa etmeye devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen mevcut çalışma sistemleri ile Polisler, "ek görevler hariç" ayda 240 saat çalışmaktadır. Ek görevler ile bu saat ayda 300 saati bulmaktadır.

Süleyman Soylu, çeşitli basın yayın organlarında özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, polislerin rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışın benimsendiğini belirterek esas çalışma hedefinin 8/24 sistemi olduğunu yıllardır çeşitli zamanlarda beyan etmektedir.

Polisler, 657'ye tabi olan diğer memurlardan yılda ortalama 2040 saat daha fazla çalışmaktadır. Polis Teşkilatı'nın büyük bir kısmı 12/24 ve Ç 12/36 esasıyla çalışmakta ve bu sistemlerin de aile yaşam kalitesini, iş tatminini düşürdüğü, tükenmişlik hissi oluşturduğu, psikolojiyi en alt seviyeye indirdiği, verimi düşürdüğü bilinmektedir.

Bu nedenlerden dolayı sayısı 350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı ve bu konuda acilen düzenleme yapılmasını tüm yetkililerden talep etmektedir.