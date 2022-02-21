İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen telafi (bütünleme) sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlendi.
AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz" açıklaması yapıldı.
AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 14 - 18 Şubat olarak belirlenmişti. Ancak yoğun talep üzerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süresi 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız