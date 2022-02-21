Putin: Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya bağlı Dontesk ve Luhansk ile ilgili kararını açıklıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasındaki başlıklar şöyle:
Donbas'taki durum kritik seviyeye ulaştı
Ukrayna bizim için sadece bir komşu değil, aynı zamanda tarihsel akrabamız, kültürel ve dinen, Slav ve Ortodoks yakınımız
Ukrayna, tarihimizin bir parçası
Ukrayna'nın doğusu eski Rus toprağıdır
Modern Ukrayna Sovyetler eliyle Rusya tarafından ihdas edildi, yaratıldı
Lenin ve yoldaşları tarihi Rusya'dan toprak kopartmak pahasına Ukrayna'yı meydana getirdi
Kruşhov biliyorsunuz Kırım'ı Ukrayna'ya bağladı
Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı
Bu anlattıklarım tarihi bir olgu ve Lenin Stalin, Khruşev ve diğerleri Ukrayna SSCB'yi vücuda getirdi
Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
Sovyet geçmişimiz ve yapılan hataları değiştiremeyiz ama bunları doğrudan lafı çevirmeden anlatabiliriz
Şayet Ukrayna Sovyet geçmişinden ve komünizmden kurtulmak istiyorsa bunun için Rusya ile bir olması yeter
Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır
Bolşevikler Donbas'ı Ukrayna'ya eklemledi, çaldı
Ukrayna tarihi Rusya'nın bir parçasıdır ve bir tek halkız
Ukrayna ihdas edilirken ve tarihi Rusya'nın toprakları Ukrayna'ya bağışlanırken kimse o toprakların sahiplerine fikrini sormadı
Ukrayna, Rus gazını çalmıştır
Bolşevik politikası sonucunda Ukrayna kurulmuştur
Ukrayna, hiçbir zaman gerçek bir devlet geleneğine sahip olmadı
Ukrayna yetkilileri milliyetçilik virüsü ve yolsuzlukla kirlendi
Ukrayna yabancı güçler tarafından yönetiliyor, bu tüm yönetim birimlerini etkiliyor
Ukrayna'da Rus dili ötekileştirildi
Ukrayna "kukla bir rejim" ile ABD'nin kolonisi
Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz
Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur
Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz
ABD ve NATO, Ukrayna'yı bir savaş tiyatrosuna döndürdü
ABD İHA'ları Rusya üzerinde sürekli casusluk yapıyor
NATO eğitmenleri, Ukrayna'daki tatbikatlarda sürekli yer alıyor
Ukrayna anayasası, yabancı askeri üslerin topraklarında olmasına izin vermiyorMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız