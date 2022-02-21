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İzmir'de suya yüzde 30 zam

İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda 1 Mart'tan itibaren suya yüzde 30 zam kararı alınırken, dar gelirli, şehit aileleri ve gaziler, esnaf, tarıma özel tarifeler getirildi. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillenerek, ÜFE'deki artış su tarifelerine de yansımış olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 20:12
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İzmir'de suya yüzde 30 zam

İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Yeni su tarifelerinin maliyet artışları nedeniyle güncellendiği bildirilerek yeni tarife düzenlemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunuldu. AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile geçen yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi. Ayrıca bu grubun yer aldığı tarifenin ilk kademesine zam yapılmayacak. İZSU, konut dışı aboneliklerde 0-10 metreküp arasındaki tüketimi kapsayan birinci kademeye zam yapmayarak küçük esnafın desteklenmesini sağlayacak. Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarı 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükselecek. Yeni tarife, mart ayından itibaren geçerli olacak. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri ÜFE'ye göre şekillenecek, ÜFE'deki artış su tarifelerine de yansıyacak. Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, halihazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atık su satış fiyatı konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, "21 metreküp" ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

"Zam biraz ötelense olmaz mıydı?"

AK Parti'li meclis üyesi Fikret Mısırlı, su zammının faturaları 3 katı yansıyacağını dile getirerek AK Parti grubu olarak bu artışları tasvip etmediklerini söyledi. CHP'li meclis üyesi Bülent Sözüpek de ülke genelindeki zamlar nedeniyle İZSU'nun yaptığı zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, "Son dönemlerde belli atraksiyonlar oldu, zamlar geldi ama müdahaleler de var. Su zammı yapılmayıp biraz beklenip ötelenseydi olmaz mıydı? Büyükşehir, bu olağanüstü toplantıyı yapmayıp zammı öteleseydi olmaz mıydı?" diye sordu.

"Her ay otomatik olarak zam yapacaksınız"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İster yerelde ister genelde iktidar yöneticilerinin belli sorumlulukları vardır. Bütün zorluklara rağmen yönetici dediğimiz kişiler, sorumluluk bilinciyle çıkıp şikayet etmeksizin sorunu çözmek için mücadele etmek zorunda. Bugün tüm dünyada enerji piyasalarında ciddi bir sorun yaşanıyor. Bugün iktidar partisi, bu enerji fiyat artışlarından dolayı vatandaşın en az mağduriyet yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bugün elimizde İZSU Genel Müdürlüğünün çalışması var. En büyük girdi maliyet elektrik. Tunç Soyer, sosyal medyasında İZSU'nun camekanına yapıştırılan geçen sene 337 milyon, bu yıl 800 milyonluk elektrik maliyeti açıklamasını paylaştı. Bu doğru bir açıklama değil. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir şey yapmış, enerji alım ihalesine çıkmış. Neredeyse ilgili firmadan maliyetin altında bir enerji alımı yapmış. Bu yıl ocak ayında ihaleye çıkılmamış, enerji alımı yapılmamış. Ocak ayının neredeyse 20 gününü en yüksek tarifeden aldınız; 2.11. Zammı otomatiğe bağladınız. TÜFE ya da ÜFE. Her ay otomatik olarak zam yapacaksınız. Elektrik hesaplarınız ortada. Bu hesaplar doğru değil. 800 milyon sizin elektrik tüketiminiz değil. Geçen yıl yaptığınız doğruyu bu yıl yapmadınız. Bunun bedelini İzmirliye ödetiyorsunuz. İhaleye çıkıp ucuz enerji almamışsınız" dedi.

"Arıtmanın en önemli girdisi elektrik"

Hızal'ın ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da şunları söyledi:

"Aslında doğal bir hak olan suyla ilgili yatırımları ve su tarifelerini konuşuyoruz. Özgür Hızal, sorunların çözümünden bahsetti. Elbette iktidar sorunları çözmek için vardır. Biz de kentimizin problemini çözmek için çaba ortaya koyuyoruz. Konuştuğumuz kurum, Türkiye'de arıtma tesisi yapımında lider bir kurum. Biz suyun yüzde 97.2'sini arıtıyoruz. Elektrik tüketimimiz doğal olarak artar. Arıtmanın en önemli girdisi elektriktir. Biz içilebilir su üretiyoruz. Kırsalda yüzde 95, metropolde yüzde 100'lük içilebilir su üretiyoruz. Suya mücbir nedenlerden dolayı zam yapmamızın bir diğer nedeni de kayıp kaçak oranı. Bu oranı da yüzde 26'lara getirdik. Bu kurum, dere ıslah faaliyetlerinde bulunuyor."

"Dört gözle bekliyoruz"

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Soyer, "Kamu hizmeti veren yerel yönetimler için su üretimi konusunda elektrik fiyatlarında düzenlemeye ihtiyaç var. Dört gözle bekliyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmakla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Böyle bir coğrafyada güneş ve rüzgardan daha fazla istifade etmek lazım. Enerji fiyatlarında tüm dünyada tırmanış var doğru ama gerçek şu ki; bu ülkelerin hiçbir döneminde enflasyon oranı yüzde 50'ye varmıyor. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon olarak hayatımıza yansıması bizi dünyada rekortmen yapıyor. Enflasyon konusunda dünyadaki en büyük enflasyon rakamına sahip olan ülkelerden biriyiz. Yüzde 50'ye yakın enflasyon, cebinizdeki oranın yüzde 50'sinin buharlaşması demek. Bu enflasyon daha da yükselirse sürdürülebilir olmayacak. Acil ve radikal çözümlere ihtiyaç var" diye konuştu.

"Bu bir zafer değil"

Hızal'ın gündeme getirdiği elektrik şirketleri ile ilgili ihale konusu hakkında konuşan Başkan Soyer, "Bu doğru ama 26 Kasım'da ihale yaptık ve kimse girmedi. Belirsizlik nedeniyle 3 Ocak'ta ikili anlaşma yaptık ama bu 2 aylık bir anlaşmaydı. 2 ayın sonunda yine yapacağız ve uygun rakamlar alacağımızı ümit ediyorum. Burada şunu da sormak gerek; Neden ucuza elektrik peşinde koşuyoruz ki? Bu bir kamu hizmetiydi, kamu elektrik üretiyordu" sözlerine yer verdi.

Başkan Soyer, "Bu bir zafer değil. Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir'de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir'de kurarız" diyerek sözlerini noktaladı.

Özel tarifeler

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Özellikle dar gelirli, yardıma ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere genel uygulamalardan daha yüksek miktarda ücretsiz su verilecek. 10 metreküpe kadar kullanımın 5'te 1'i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpü ücretsiz verilecek. Bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek. Konut dışı aboneleri desteklemek amacıyla daha önce kademe olmayan konut dışı tarifeler yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak fiyatlandırılacak. Konut dışı aboneliklerde birinci kademe 0 - 10 metreküp olacak şekilde düzenlenerek bu tarifeye herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak. Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aboneleri desteklemek amacıyla köy ve beldelerde 0-10 metreküp olan ilk kademe 0-20 metreküp olarak uygulanacak. Böylelikle bu bölgelerde yaşayan aboneler daha fazla suyu daha uygun fiyatla kullanabilecek.

'İnsani tüketim amaçlı su kullanımı' çalışması

Toplantıda sunum yapan İZSU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Özgür Akkavak, maliyet artışlarının yaşandığını ve 1 milyar 400 milyon liralık ek maliyetle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Akkavak, yatırımlardaki artışlar da dahil edilince 2 milyar 50 milyon liralık bir maliyet artışının olduğunu belirtti. Yeni tarifedeki artış oranının bazı abone türleri hariç yüzde 30 olduğunu vurgulayan Akkavak, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarının 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükseldiğini, küçük esnafı desteklemek adına konut dışı abonelerde kademelendirmeye gidilip 10 metreküpe kadar olan su kullanımında herhangi bir artış yapılmadığını söyledi. Öte yandan 'insani tüketim amaçlı su kullanımı' çalışması yapılacağı dile getirildi.

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