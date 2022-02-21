İstinaf, Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen cezayı uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

2. Ceza Dairesi, Demirtaş hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan kararda, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın da kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı aktarıldı.

Kararda, bu nedenle Selahattin Demirtaş'ın avukatınca ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği kaydedilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği açıklandı.

Ceza dairesinin oy çokluğuyla aldığı karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Öte yandan, dairenin kararına bir üye hakimin muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadaki beyanlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Davaya bakan Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Mart 2021'de açıkladığı kararında, Demirtaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, sanık Demirtaş'ın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki mahkemeye karşı tutumunu dikkate alarak, cezasında indirim uygulamamıştı.