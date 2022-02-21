Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 23:19
Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız