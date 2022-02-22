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Dedektif anneden 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığa suçüstü

Sevilay B., 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı yakalamak için dedektif gibi iz sürdü. Tacizciyle kızıymış gibi konuşup markete 50 lira bırakmasını isteyen anne, kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Tacizci, evli ve iki çocuk babası komşuları çıktı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Şubat 2022 07:55
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Dedektif anneden 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığa suçüstü

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B., 14 yaşındaki kızını instagram üzerinden mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamak için dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı. Tacizciyle kızıymış gibi konuşan Sevilay B. kimliği belirsiz tacizciden yakınlardaki markete 50 lira para bırakmasını istedi.


Tuzağa düşen tacizci parayı bıraktığı sırada market kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Sevilay B. tacizcinin evli, iki çocuk babası komşuları A.D. (32) olduğunu görünce şok oldu.


Sevilay B. görüntülerle birlikte polise başvurarak tacizcinin yakalanmasını istedi. Sevilay B. ile 14 yaşındaki kızı hakkında savcılık tarafından koruma kararı çıkartıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan tacizci her yerde aranıyor.


Olay, geçtiğimiz 16 Şubat'ta Menderes ilçesinde yaşandı. Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medya üzerinden iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B. kendisini rahatsız eden tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü.

Tacizci, 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar istedi. Tacizcinin 'seni her gün görüyorum' deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B. iyice paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

KIZIYMIŞ GİBİ KONUŞTU

Sevilay B. instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı. Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var" diyerek 50 lira para istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi. Söz verdiği markete giderek parayı bırakan şüpheli saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ses kaydı da kameralar tarafından alınan ve tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin market sahibine, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.


GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ

Ardından markete giderek görüntüleri izleyen Sevilay B. büyük bir şok yaşadı. Görüntülerdeki tacizcinin, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı komşuları 32 yaşındaki mermer ustası A.D. olduğunu gördü.


Sevilay B. o an öfkeyle karşı komşusunun evine giderek durumu eşine anlattı. A.D.'nın eşi de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan A.D.'yı her yerde arıyor.


ANNE-KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Anne Sevilay B. ile kızı Z.B, olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı. Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha çok tedirgin etti. Bu yüzden engellemek yerine bu kişiyi nasıl yakalayabilirim derdine düştüm. Böyle bir plan hazırladım. Kızımmış gibi bu sapık ile konuştum."


Markete para bırakınca kimliği deşifre oldu. Kamera kayıtlarında sapığın görüntüsü ve ses kaydı da var. İnstagram'da da ses kaydı var. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Şu an bu kişi hala yakalanamadı. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kızımı sokağa bile çıkartamıyorum. Kızımı rahatsız eden sapığın evli iki çocuk babası karşı komşumuz çıkması beni çok şaşırttı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

KAPAT [X]

Ceyhan TORLAK

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