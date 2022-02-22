'20 bin yıllık Cilo buzulları eriyor'

Türkiye'nin ilk İklim Şürası, dün Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde bini aşkın katılımcıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde toplandı. Gençlik Oturumu ile başlayan, 5 gün sürecek şürada konuşan Bakan Kurum, "İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var" dedi. Kurum, özetle şunları söyledi:

216 MİLYON İNSAN YER DEĞİŞTİRECEK: Deniz seviyesinin yükselmesi, yangınlar, kuraklık ve diğer faktörler nedeniyle iklim göçleri başlıyor. Öyle ki; 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor.

20 BİN YILLIK CİLO BUZULLARI ERİYOR: Ülkemiz Akdeniz Havzası'nda bulunması sebebiyle küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk durumu yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılı, görülmemiş büyüklükte sel ve heyelanların, olağandışı yangınların yaşandığı bir yıl olarak geride bıraktık. Konya'mızda obrukların sayısı 600'ü aştı. Maalesef; Türkiye'nin en büyük buzul kütlesi olan Hakkari Cilo Dağı'ndaki 20 bin yıllık Cilo Buzulları her geçen gün biraz daha eriyor. Marmara Denizi'nde müsilaj riski devam ediyor. Sel felaketlerinden etkilenen Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatı normalleştirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Antalya ve Muğla'da yaşanan dev yangınların yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

3.2 MİLYAR DOLARLIK İKLİM DESTEK PAKETİ AÇIKLADIK: 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini milletimize açıkladık. Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle 20 milyar liralık finansman paketini 2022'nin ilk yarısında belediyelerimizin hizmetine sunuyoruz.

BARIŞ ŞİMŞEK

TOLGA YANIK