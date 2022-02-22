Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!

Hilal Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı:

SÜRESİZ NAFAKA DEDİKODULARI

Uzun süredir takip ettiğim ve sıklıkla üzerine yazdığım toplumsal bir talep olan "süresiz nafakanın sınırlandırılması" mevzuu üzerine geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlanmıştı. Haberde düzenleme içeriğine ilişkin bilgiler, sanki şu anda üzerinde çalışılan taslak buymuş gibi yansıtılmıştı.

Ancak bakanlık kaynaklarından aldığım bilgiye göre, her ne kadar Adalet Bakanı Bozdağ konu hakkında harekete geçmeyi gündemine almış olsa da henüz son aşamaya gelmiş bir taslak bulunmuyor. Yayınlanan haberdeki bilgiler, ilk zamanlar üzerinde çalışılan bir düzenleme taslağına aitmiş. Dolayısıyla süresiz nafaka konusunda bakanlıktan direkt bilgi almadan mesele üzerine yorum yapmaya gerek yok.

Mevzubahis toplumsal talebe, bu sene içinde adil bir düzenleme getirilmesi bekleniyor diyebiliriz.